Coop: la plate-forme de commerce en ligne Siroop va fermer

Zurich (awp/ats) - La plate-forme de commerce en ligne Siroop, qui se rêvait en concurrent d'Amazon en Suisse, va fermer. Environ 180 personnes à Zurich sont touchées par la fermeture de la société qui appartient au détaillant Coop."Nous allons fermer la plate-forme Siroop à la fin de l'année et à l'avenir proposer l'assortiment en ligne uniquement via Microspot", a déclaré Urs Meier, porte-parole du groupe Coop, à l'ats, confirmant une information publiée lundi par "20 Minuten". Microspot est une plate-forme numérique bien établie en Suisse avec de "nombreux clients satisfaits", a-t-il ajouté.Malheureusement, "nous n'avons pas réussi" à faire progresser la plate-forme Siroop suffisamment rapidement, a expliqué le porte-parole. Il y a deux semaines encore, le détaillant bâlois annonçait qu'il allait entièrement reprendre la société afin d'en assurer l'avenir en la fusionnant avec la filiale Microspot.Lancée en 2016, Siroop avait été créée à l'origine par Coop et Swisscom sous la forme d'une coentreprise. Après des débuts uniquement en allemand, une version en français était lancée en octobre dernier.A ce moment-là, Siroop revendiquait un assortiment de 250'000 produits vendus par 250 sociétés, selon un article du Temps. Actuellement, le portail propose un million d'articles de 500 commerçants, parmi lesquels Lego, Apple, Skechers, New Balance et des magasins suisses.ats/rp(AWP / 30.04.2018 16h38)