Corée du Nord: Donald Trump loue l'ouverture d'esprit de Kim Jong Un

Washington - Le président américain Donald Trump a loué mardi l'attitude du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un qu'il doit rencontrer prochainement, estimant qu'il avait été "très ouvert" et avait eu un comportement "très honorable".Assurant que la Corée du Nord souhaitait que leur sommet ait lieu "dès que possible", le locataire de la Maison Blanche a réaffirmé sa conviction qu'un accord avec Pyongyang serait bon pour les Etats-Unis mais aussi pour "le monde"."Nous avons de très bonnes discussions", a poursuivi M. Trump, affichant son optimisme sur le sommet historique à venir avec celui dont il a par le passé dénoncé avec véhémence le comportement."Il a vraiment été très ouvert et a eu, je pense, une attitude très honorable d'après tout ce que nous voyons", a-t-il poursuivi en évoquant l'homme fort de Pyongyang."Beaucoup de promesses ont été faites par la Corée du Nord au fil des années mais ils n'ont jamais été dans cette position", a encore dit M. Trump, sans donner d'indications ni sur la date exacte ni sur le lieu de cette rencontre, objet d'intenses spéculations.Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé samedi que le pays cessait ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux, jugeant que le site d'essais nucléaires de Punggye-ri (nord) allait fermer car il avait "rempli sa mission". Il n'a toutefois pas évoqué le démantèlement de l'arsenal nucléaire de Pyongyang.(©AFP / 24 avril 2018 15h55)