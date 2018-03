Corée du Nord: Macron salue l'annonce des USA, plaide pour un "dialogue exigeant" (Elysée)

Paris - Le président français Emmanuel Macron a plaidé vendredi pour un "dialogue exigeant" avec la Corée du Nord, saluant l'annonce d'un accord pour un sommet historique lors d'un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, a indiqué l'Elysée dans un communiqué.Le chef de l'Etat a "salué l'annonce faite hier (jeudi) à la Maison Blanche. La communauté internationale devait maintenir son unité en vue d'un dialogue exigeant avec la Corée du Nord devant mener à la dénucléarisation de la péninsule coréenne", a indiqué la présidence française en rendant compte de cet entretien téléphonique.Au cours de cet appel, les deux dirigeants ont aussi abordé le dossier syrien, M. Macron rappelant "la nécessité d'une action claire pour éviter la poursuite d'un désastre humanitaire", selon l'Elysée.Donald Trump vient d'accepter de participer à un sommet historique avant fin mai avec le leader nord-coréen Kim Jong Un. Un rebondissement spectaculaire dans l'un des conflits les plus épineux du globe.Impensable il y a quelques semaines, cette promesse de rencontre intervient après deux années de très vives tensions entre Washington et Pyongyang liées aux programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Le lieu et la date exacte du sommet n'ont pas été précisés.(©AFP / 09 mars 2018 19h27)