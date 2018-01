Corée du Nord: Trump dit avoir un bouton nucléaire "plus gros" que celui de Kim Jong-Un

Washington - Le président américain Donald Trump a moqué mardi son homologue nord-coréen, affirmant avoir un bouton nucléaire "plus gros et plus puissant" que Kim Jong-Un."Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le +bouton nucléaire est sur son bureau en permanence+ (...) informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!", a tweeté le président américain.Kim Jong-Un s'est servi de son adresse à la nation du Nouvel An pour répéter que son pays était un Etat nucléaire à part entière, avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le "bouton" atomique.Le dirigeant nord-coréen a parallèlement fait une ouverture en direction du Sud en expliquant que Pyongyang pourrait participer aux jeux Olympiques d'hiver en Corée du sud.Washington a d'ores et déjà rejeté mardi la perspective de négociations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud comme un simple "rafistolage", avertissant que les Etats-Unis n'accepteront jamais une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire.Les Etats-Unis ne "prendront aucun entretien au sérieux s'il ne porte pas sur l'interdiction de toutes les armes nucléaires en Corée du Nord", avait indiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, avant les derniers tweets de Donald Trump.(©AFP / 03 janvier 2018 01h15)