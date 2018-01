Corée du Nord: Trump se félicite de l'"impact" des sanctions

Washington - Le président américain Donald Trump a estimé mardi que les sanctions imposées à la Corée du Nord commençaient à avoir un impact, mettant en avant l'ouverture de son leader Kim Jong-Un en direction de Séoul."Les sanctions et les +autres+ pressions commencent à avoir un gros impact sur la Corée du Nord", a-t-il lancé sur Twitter."L'homme-fusée veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois", a-t-il ajouté en utilisant un surnom dont il affuble régulièrement Kim Jong-Un."Peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être pas. Nous verrons!", a-t-il encore écrit.Séoul a proposé mardi de tenir des discussions à haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier, saisissant la main tendue par Kim Jong-Un qui a appelé à des relations meilleures et évoqué une participation aux jeux Olympiques d'hiver en Corée du sud.Les derniers pourparlers bilatéraux, un échec, remontent à décembre 2015 et avaient mis face à face l'ancien conseiller sud-coréen à la sécurité nationale Kim Kwan-Jin et son homologue nord-coréen Hwang Pyong-So.(©AFP / 02 janvier 2018 15h09)