L'ONU a placé vendredi sur une liste noire 27 navires et 21 sociétés ainsi qu'un homme d'affaires accusés d'aider la Corée du Nord à contourner les sanctions internationales prises en réponse aux essais nucléaires et balistiques de Pyongyang, selon un diplomate.C'est le train de sanctions le plus large jamais approuvé contre le régime nord-coréen par le Conseil de sécurité, agissant à la demande des Etats-Unis, pour avoir violé l'embargo économique qui frappe le pays, a précisé ce diplomate sous couvert d'anonymat.(©AFP / 30 mars 2018 22h03)