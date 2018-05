Corée du Nord: le Pentagone "prêt à répondre" à toute provocation

Washington - Le Pentagone est "prêt à répondre" à toute provocation de la Corée du Nord après l'annulation par le président américain Donald Trump d'un sommet très attendu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un."Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours", a déclaré au cours d'un point de presse le général Kenneth McKenzie, un haut responsable de l'état-major américain. "S'il y a des provocations de la part de la Corée du Nord, il est certain que de concert avec nos alliés et partenaires dans la région, nous serons prêts".Le général McKenzie s'est néanmoins voulu rassurant sur le danger posé par l'annulation de ce sommet sensé ouvrir la voie à la dénucléarisation de la péninsule coréenne."Nous maintenons un degré très élevé de vigilance" à l'égard de la Corée du Nord, mais "ce n'est pas un degré de vigilance relevé", a-t-il souligné.Le ministre américain de la Défense Jim Mattis, en déplacement dans le Colorado, "a été informé de la décision" de M. Trump d'annuler la rencontre prévue le 12 juin avec Kim Jong Un, a indiqué pour sa part une porte-parole du Pentagone, Dana White.Le Pentagone continue de participer à la campagne de "pression maximale" sur la Corée du Nord, qui associe sanctions économiques, pressions diplomatiques et déploiement militaire, a-t-elle ajouté."Nous sommes prêts à nous battre ce soir. Cela a toujours été le cas", a-t-elle noté.(©AFP / 24 mai 2018 17h34)