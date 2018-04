Corée du Nord: le chef de la diplomatie chinoise en visite cette semaine

Pékin - Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, effectuera une visite en Corée du Nord mercredi et jeudi, a annoncé lundi son ministère, quelques jours après une rencontre historique entre les dirigeants des deux Corées.M. Wang effectuera sa visite suite à l'invitation de son homologue nord-coréen Ri Yong Ho, a indiqué le ministère dans un bref communiqué publié sur son site internet.C'est la première fois qu'un ministre chinois des Affaires étrangères se rend en Corée du Nord depuis 2007.La Chine avait salué vendredi le sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, louant "leur courage" et qualifiant d'"historique" leur poignée de main sur la ligne de démarcation divisant la péninsule.M. Kim était le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée (1950-1953), conflit où la Chine avait pris part aux côtés du Nord.La Chine est, de loin, le principal soutien diplomatique et économique de la Corée du Nord. Mais exaspérée par l'imprévisibilité de son turbulent voisin, elle se dit fermement opposée aux ambitions nucléaires de Pyongyang et applique les sanctions économiques de l'ONU.Pour autant, Pékin a appelé à résoudre la crise autour du nucléaire nord-coréen de façon pacifique "par le dialogue et la négociation".(©AFP / 30 avril 2018 02h15)