Corée du Nord: le chef de la diplomatie est en Chine

Pékin - Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong Ho est arrivé mardi à Pékin où il doit rencontrer son homologue Wang Yi, a indiqué la diplomatie chinoise, à l'approche d'un sommet historique fin avril entre les deux Corées."Ri Yong Ho est arrivé aujourd'hui à Pékin", a indiqué Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'un point de presse.La venue de M. Ri intervient quelques jours après la visite surprise en Chine du dirigeant suprême de Corée du Nord, Kim Jong Un, son premier déplacement hors de son pays depuis son arrivée au pouvoir en 2011.Le ministre nord-coréen doit effectuer dans les prochains jours des visites en Russie, en Azerbaïdjan et dans d'autres ex-républiques soviétiques, d'après l'agence de presse japonaise Kyodo, qui cite une source diplomatique.Selon la même source, Ri Yong Ho participera jusqu'à vendredi dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou à une réunion du Mouvement des non-alignés - une organisation née durant la Guerre froide et qui regroupe quelque 120 pays ne désirant s'aligner sur aucune puissance mondiale.Les jeux Olympiques d'hiver organisés au mois de février à Pyeongchang en Corée du Sud ont été le catalyseur d'un spectaculaire rapprochement intercoréen. Le Nord isolé avait envoyé aux JO des athlètes, des représentants du régime et des majorettes.Le Nord et le Sud ont par ailleurs décidé d'organiser un sommet le 27 avril. Cette rencontre entre M. Kim et le président sud-coréen Moon Jae-in doit précéder un face-à-face historique du dirigeant nord-coréen avec le président américain Donald Trump en mai.(©AFP / 03 avril 2018 08h47)