Corée du Nord: maintenir les sanctions jusqu'à des "changements concrets" du régime (Otan)

Bruxelles - Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a salué jeudi les déclarations du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sur l'arrêt des essais nucléaires, mais écarté toute levée des sanctions internationales sans "changements concrets" de la part du régime."Tant que nous ne constaterons pas des changements concrets dans le comportement du régime en Corée du Nord, il faut maintenir les sanctions internationales", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse au siège de l'Otan à Bruxelles, à la veille d'un sommet entre les deux Corées dans la zone démilitarisée intercoréenne."Les pressions et les sanctions des Nations Unies ont permis les progrès enregistrés ces dernières semaines", a estimé le secrétaire général de l'Otan.Jens Stoltenberg, qui doit présider vendredi une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance, a salué la tenue du sommet intercoréen "comme un premier pas important vers une solution pacifique et négociée"."Il est important de continuer à soutenir tous ces efforts" pour apaiser les tensions dans la péninsule, a dit le dirigeant norvégien.Le leader nord-coréen Kim Jong Un doit rencontrer vendredi le président sud-coréen Moon Jae-in dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule. Et fin mai ou début juin, il devrait participer à un sommet historique avec le président américain Donald Trump dans un lieu non encore précisé.Le principal objectif de ce rapprochement diplomatique est de convaincre Pyongyang de renoncer à son armement nucléaire.Donald Trump a exhorté mardi Pyongyang à éliminer tout son arsenal nucléaire. "Ça veut dire se débarrasser de leurs bombes atomiques. Très simple. Ils se débarrassent de leurs bombes atomiques", a-t-il répondu à un journaliste lors d'une conférence de presse commune avec son homologue français Emmanuel Macron à la Maison Blanche.(©AFP / 26 avril 2018 10h34)