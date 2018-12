Corée du Sud: Total et Hanwha investissent près de 500 M USD sur une plateforme

HANWHA CORPORATION

TOTAL

Paris - Hanwha Total Petrochemical, coentreprise entre Total et le conglomérat sud-coréen Hanwha, va investir près de 500 millions de dollars pour "poursuivre le développement de sa plateforme intégrée raffinage-pétrochimie" de Daesan, en Corée du Sud, d'après un communiqué lundi du groupe français.L'investissement devrait porter la capacité annuelle de production du site à "1,1 million de tonnes (de polypropylène) d'ici fin 2020"."Simultanément, la capacité d'éthylène augmentera de 10% pour atteindre 1,5 million de tonnes par an", affirme encore Total dans le communiqué.La production de la plateforme vise à "répondre à la demande locale" et à "alimenter le marché asiatique".Le polyéthylène, un polymère issu de la pétrochimie, est le matériau de base des sacs plastiques, emballages alimentaires, flacons cosmétiques, etc.Daesan est l'une des six grandes plateformes intégrées de raffinage-chimie considérées comme clés par Total, avec celles de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Anvers (Belgique), Jubail (Arabie saoudite), Port Arthur (Etats-Unis) et Ras Laffan (Qatar).Outre les produits pétroliers (kérosène, gasoil, essence), le site de Daesan fabrique du polypropylène, du polyéthylène, du styrène,du paraxylène et de l'EVA (éthylène-acétate de vinyle).L'investissement présenté lundi s'ajoute aux 450 millions d'euros annoncés en avril 2017 et aux plus de 300 millions d'euros injectés par la coentreprise dans sa plateforme sud-coréenne en décembre 2017."Avec ce nouvel investissement, Daesan pourra capturer la marge tout au long de la chaîne de valeur propylène - polypropylène", se félicite l'entreprise française dans le communiqué.dga/soe/nth(©AFP / 03 décembre 2018 07h40)