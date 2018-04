Corée du Sud: le verdict au procès pour corruption de Mme Park retransmis en direct

Le verdict au procès pour corruption de l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye sera retransmis en direct par la télévision, a annoncé l'agence Yonhap mardi.Mme Park, 66 ans, destituée en mars 2017 à la suite d'un retentissant scandale de corruption, encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.Elle est en détention provisoire depuis près d'un an dans cette affaire qui avait mis au jour les liens malsains entre le pouvoir politique et les "chaebols", les puissants conglomérats sud-coréens.La Cour du district central de Séoul a décidé d'autoriser la retransmission en direct du verdict, attendu vendredi après-midi, compte tenu du fort intérêt de l'opinion publique pour cette affaire, précise Yonhap.Le parquet a requis 30 ans de réclusion criminelle et une amende de 118,5 milliards de wons (89 millions d'euros) contre l'ancienne présidente dans le scandale centré sur son ancienne confidente de l'ombre, son "amie de 40 ans", Choi Soon-sil.Mme Park est accusée d'avoir accepté ou de s'être vu promettre, en collusion avec sa confidente, des pots-de-vin pour un total de 59,2 milliards de wons de la part de trois conglomérats sud-coréens, Samsung, Lotte et SK, en échange de faveurs politiques.L'ancienne cheffe de l'Etat est également soupçonnée d'avoir contraint 18 grandes entreprises à "donner" un total de 77,4 milliards de wons à deux fondations douteuses placées sous le contrôle de Mme Choi.Mme Choi a, elle, été condamnée à 20 ans de réclusion pour abus de pouvoir, corruption et ingérence dans les affaires de l'Etat.(©AFP / 03 avril 2018 07h49)