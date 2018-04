Corée du Sud: un haut responsable à Washington avant les sommets avec le Nord

Le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale s'est envolé pour Washington pour y rencontrer son nouvel homologue américain John Bolton, a annoncé jeudi un responsable à Séoul, où l'on s'inquiète de l'intransigeance de ce dernier sur la Corée du Nord.Chung Eui-yong avait personnellement remis le mois dernier au président Donald Trump l'invitation du leader nord-coréen Kim Jong Un à participer à un sommet historique.M. Chung est censé rencontrer M. Bolton jeudi, a indiqué à des journalistes un reponsable de la Maison bleue, la présidence sud-coréenne. Il a précisé que cette visite de courtoisie visait à "coordonner les opinions avant les sommets intercoréens et Etats-Unis-Corée du Nord."Outre la rencontre historique avec M. Trump, M. Kim doit aussi rencontrer dans deux semaines le président sud-coréen Moon Jae-in pour ce qui sera le troisième sommet intercoréen.La nomination au poste de conseiller à la sécurité nationale de John Bolton, "faucon parmi les faucons", inquiète en Corée du Sud car ce diplomate est partisan d'une option militaire contre la Corée du Nord, plutôt que du dialogue promu par le président Moon et qui est en train de se dessiner."Bolton ne mentionne même pas la possibilité du traité de paix avec Pyongyang" que vise la présidence sud-coréenne, observe Koo Kab-woo, professeur à l'Université des études nord-coréennes de Séoul."Si Bolton intervient dans le processus diplomatique actuel, le besoin de coordination est encore plus pressant", a-t-il ajouté.Ni la date ni le lieu du sommet entre MM. Trump et Kim n'ont été annoncés. Mais il pourrait se tenir dès la fin du mois prochain.(©AFP / 12 avril 2018 09h53)