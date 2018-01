Corées: la dénucléarisation est la voie vers la paix (président sud-coréen)

Séoul - La dénucléarisation de la péninsule coréenne est "la voie vers la paix et notre objectif", a déclaré mercredi matin le président sud-coréen Moon Jae-In, au lendemain d'une rencontre exceptionnelle entre représentants des deux Corées."Nous devons continuer les efforts pour tenir des jeux Olympiques de paix", a déclaré M. Moon lors d'une conférence de presse. "Nous devons résoudre pacifiquement la question nucléaire nord-coréenne", a-t-il dit.La Corée du Nord a annoncé mardi qu'elle enverrait une délégation aux jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, qui se tiennent en février.Le président sud-coréen s'est dit prêt à rencontrer les dirigeants nord-coréens si les conditions sont réunies."Dans les bonnes conditions, je peux participer n'importe quand à un sommet", a déclaré M. Moon lors de sa seconde conférence de presse depuis son arrivée au pouvoir en mai."Mais ce ne sera pas une rencontre pour le principe. Pour qu'un sommet ait lieu, il faut que les bonnes conditions soient réunies et que certains résultats soient garantis."Le président de centre-gauche a toujours été favorable à un dialogue avec le Nord, tranchant ainsi avec la ligne très ferme de l'ancienne présidente conservatrice Park Geun-Hye.Les Etats-Unis fixent cependant des mesures tangibles du Nord en vue de sa dénucléarisation comme un préalable à toute négociation."Nous n'avons aucune différence d'opinion avec les Etats-Unis", a déclaré M. Moon lors de sa conférence de presse."Les Etats-Unis ont totalement soutenu les discussions intercoréennes et exprimé auprès du Sud l'espoir qu'elles contribuent à régler la question nucléaire nord-coréenne", a-t-il dit.(©AFP / 10 janvier 2018 02h14)