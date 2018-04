Corées: le sommet "historique" ouvre "Une nouvelle ère"

Séoul - Le sommet de vendredi entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in est "une rencontre historique" qui ouvre "une nouvelle ère" dans la péninsule, a annoncé samedi l'agence nord-coréenne KCNA.Le sommet intervenu dans la Zone démilitarisée qui sépare les deux Corées est "une rencontre historique qui a ouvert une nouvelle ère pour la réconciliation et l'unité nationales, la paix et la prospérité", a déclaré KCNA.L'agence officielle a diffusé le texte intégral de la Déclaration de Panmunjom signée par MM. Kim et Moon à l'issue du sommet.Ce document cité par KCNA contient notamment la phrase suivante: "La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire".Pendant des années, le régime de Pyongyang a affirmé qu'il ne renoncerait jamais à l'arme nucléaire, indispensable selon lui pour le protéger d'une possible invasion américaine.Mais il a maintenant proposé qu'il soit l'objet de négociations en échange de garanties de sécurité, selon Séoul. M. Kim ne l'a toutefois pas mentionné explicitement lors du sommet de vendredi.(©AFP / 28 avril 2018 02h13)