Corr Swiss Life frôle les 7 mrd au 1er trimestre, timide avancée en Suisse

(titre corrigé, il s'agit d'une légère progression et non d'un recul en Suisse)Zurich (awp) - Swiss Life a connu une entame d'année favorable, à la faveur de la croissance sur les marchés internationaux, alors que le volume d'affaires sur son marché de référence est resté au point mort. Forte de ses résultats au premier trimestre, la direction du groupe a bon espoir d'atteindre, voire dépasser, les objectifs stratégiques de son plan triennal "Swiss Life 2018".Le volume total de primes brutes émises se monte à 6,99 milliards de francs, en hausse de 7% en rythme annuel, et de 4% en monnaies locales (ML). Les revenus issus de frais et commissions ont bondi de 16% (+9% en ML) pour s'établir à 395 millions, indique l'assureur-vie mardi dans un communiqué.La copie rendue par Swiss Life dépasse très nettement les 6,69 milliards attendus en moyenne par les analystes du consensus AWP pour les primes brutes.buc/al(AWP / 08.05.2018 07h34)