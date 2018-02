Cosmo conclut un accord de licence et de distribution au Canada

Zurich (awp) - La société de spécialités pharmaceutiques Cosmo a annoncé jeudi la conclusion d'un accord de licence et de distribution avec Pharmascience concernant quatre de ses produits pour le marché canadien. Sous réserve d'un audit, l'accord prévoit un paiement initial pour Cosmo de 5 mio CAD (3,8 mio CHF), ainsi que des paiements d'étape conditionnés à des objectifs de vente et des droits de licence, précise le groupe irlandais coté sur SIX dans un communiqué.Les produits compris dans l'accord sont l'Eleview, le candidat Methylen Blue MMX, l'antibiotique Rifamycin SV MMX et l'émulsion Qolotag.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) de Cosmo Alessandro Della Chà, se félicite de ce partenariat avec un leader de la pharma canadienne, dont les "vastes capacités en matière de marketing et de commercialisation" vont aider l'entreprise à prendre pied dans ce marché.buc/ol(AWP / 01.02.2018 08h02)