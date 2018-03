Cosmo et Fujifilm élargissent leur accord de distribution pour Eleview

Zurich (awp) - Cosmo renforce sa collaboration avec Fujifilm et élargit l'accord exclusif de distribution de son agent de facilitation d'endoscopies Eleview pour l'Europe, l'Afrique du Sud, l'Asie du sud-est, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les conditions de l'accord restent inchangées: Fujifilm paye 45% des recettes brutes à Cosmo, a indiqué cette dernière mardi.Fujifilm est un leader des fournisseurs d'appareils pour les endoscopies. "Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir développer notre collaboration dans ces nouvelles régions", a déclaré le directeur général de Cosmo Alessandro Della Chà, cité dans le communiqué. C'est un nouveau pas en direction d'une franchise globale. Eleview facilite la réalisation des endoscopies et colonoscopies.gab/tp/rp/jh(AWP / 13.03.2018 08h01)