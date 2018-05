Cosmo: la FDA réclame une nouvelle phase III sur le bleu de méthylène MMX

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Cosmo s'insurge mercredi contre un complément d'information - nommément une nouvelle étude de phase III - exigé par l'Agence sanitaire américaine (FDA) dans le cadre du processus d'homologation du bleu de méthylène MMX. Les nouvelles exigences du régulateur américain ne constituent toutefois qu'une demi-surprise, après l'annonce il y a deux semaines d'"insuffisances" décelées dans le dossier de candidature.Ce produit de contraste expérimental est destiné à mettre en évidence les lésions précancéreuses et des polypes dans le colon lors d'endoscopies.Le laboratoire transalpin, incorporé aux Pays-Bas, sis fiscalement en Irlande et coté à la Bourse suisse, assure que le gendarme des substances pharmaceutiques n'a détecté aucun problème de sécurité ou de fabrication, mais juge les résultats de l'étude de phase III trop légers pour poursuivre en l'état le processus."Nous sommes extrêmement déçus pour tous les patients désireux de subir des coloscopies plus efficaces", indique le patron de Cosmo, Alessandro Della Chà, cité dans le communiqué. La direction espère pouvoir rencontrer au plus vite les responsables de la FDA.La demande de compléments d'information est utilisée par le régulateur américain pour réclamer de plus amples informations sur des lacunes identifiées dans un dossier déjà déposé, sans préjuger de l'issue de la procédure d'examen. Elle implique néanmoins généralement un report de la date de décision.Pas de recettes, pas de dépensesMalgré ce camouflet, Cosmo campe sur ses objectifs pour l'année en cours. Le bleu de méthylène MMX ne générera pas de revenus en 2018, mais son absence de lancement permettra d'économiser les frais afférents.La FDA avait accepté en octobre dernier d'examiner la demande d'homologation du Methylene Blue MMX, sur la base d'une étude de phase III menée pendant près de trois ans et conclue fin 2016. Cosmo rappelle avoir lors de ces recherches franchi le critère primaire d'évaluation du produit.Si la demande de complément d'information ne surprend pas outre-mesure Jefferies, le prestataire de services financiers américain peine à intégrer l'exigence d'une nouvelle étude de phase III confirmatoire, qui risque de repousser de trois ans une homologation jusqu'ici agendée avant la fin de l'année. Cosmo pourrait subséquemment ne pas franchir le seuil de la rentabilité avant 2021.Berenberg émettait déjà il y a deux semaine l'hypothèse d'un report d'homologation de trois ans et devisait à 15 millions d'euros d'éventuels frais de recherche additionnels.Les dernières missives de la FDA ont laissé de profondes traces sur l'action Cosmo. A la clôture de la Bourse suisse, la nominative a terminé en chute de 14,2% à 111,50 francs, dans un SPI en retrait de 1,4%. Le 11 mai, le titre avait dévissé de plus de 22% dans la foulée du préavis négatif émis par l'organe de régulation.jh/tn/rp/al(AWP / 23.05.2018 17h52)