Cosmo perd contre Valeant devant un tribunal arbitral, licence reste en force

Dublin (awp) - L'entreprise pharma Cosmo a subi un revers. Un tribunal arbitral de la Chambre internationale de commerce a décidé que le preneur de licence Valeant ne violait pas un accord de licence pour le médicament Uceris.La licence de l'entreprise canadienne pour Uceris reste donc en force aux conditions économiques existantes, selon un communiqué de jeudi soir. Cosmo et Valeant s'opposaient depuis longtemps sur le sujet et Cosmo souhaitait reprendre à son compte la commercialisation d'Uceris.Le tribunal arbitral a aussi mis à la charge de Cosmo quelque 3 millions de dollars de frais juridiques. Le jugement n'a aucun effet sur les activités actuelles, les projets et les prévisions financières de Cosmo, a souligné cette dernière.