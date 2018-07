Cosmo président: le pipeline de produits est solide

Zurich (awp) - Le président du conseil d'administration de la société pharma Cosmo Mauro Ajani est confiant pour le proche avenir. "Nous avons un solide pipeline et allons donner parler plus de nouveaux produits dans les 12 prochains mois", a-t-il déclaré dans une interview à Finanz und Wirtschaft du 28 juillet, revenant sur les résultats semestriels publiés jeudi passé.A la question du rétablissement de la confiance des investisseurs après que l'autorité américaine de contrôle des médicaments FDA a confirmé son refus d'homologuer MMX bleu de méthylène, M. Ajani a souligné que Cosmo n'est pas fait que de ce produit. Il y a une série d'autres candidats comme par exemple l'antibiotique Rifamysin MMX dans le pipeline. Ces deux dernières années, la société a travaillé dur en silence et elle est sur la bonne voie pour devenir une entreprise intégrée spécialisée dans la gastroentérologie et l'endoscopie.Le président a confirmé les divergences de vues avec la FDA à propos de bleu de méthylène MMX et il s'est dit "optimiste" de trouver une solution avec cette autorité. Il a aussi confirmé l'intention de mettre en Bourse la société de distribution Aries. Le processus a été retardé à cause de bleu de méthylène MMX.cf/rp(AWP / 29.07.2018 17h26)