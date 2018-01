Cote d'Ivoire: la taxe pour la sécurité prélevée sur les billets internationaux réduite

Abidjan - Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi une réduction de moitié du montant de la redevance de sécurité prélevée sur les billets des vols internationaux au départ ou à l'arrivée en Côte d'Ivoire."Le Conseil (des ministres) a adopté un décret instituant une redevance de sécurité (...) perçue sur les passagers à destination et au départ de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny" d'Abidjan, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Bruno Koné.Les sommes récupérées permettront "d'investir davantage dans la mise en place de solutions technologiques innovantes en vue notamment, d'assurer la maitrise des flux migratoires", selon lui.Le montant de cette redevance a été fixé à 4.000 francs CFA (6 euros) pour les vols vers les pays de la sous-région et 5.000 FCFA (7,5 euros) pour les autres, a-t-il expliqué à l'issue du conseil des ministres.Cette nouvelle redevance remplace une taxe déjà existante et plus onéreuse, selon des précisions fournies par le gouvernement en début de soirée."Ce décret abroge" une précédente taxe de "10.000 francs CFA", a précisé le gouvernement.La Côte d'Ivoire a été frappée par un attentat qui a fait 19 morts en mars 2016 dans la station balnéaire de Grand-Bassam, quand des jihadistes ont ouvert le feu sur la plage et les terrasses d'hôtels et de restaurants.Le Mali et le Burkina Faso voisins sont des cibles récurrentes d'attaques islamistes.La sécurité dans et autour de l'aéroport d'Abidjan a été largement renforcée depuis l'attaque de Grand-Bassam avec des contrôles et la présence permanente de militaires en armes.(©AFP / 17 janvier 2018 19h35)