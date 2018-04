Couac frontalier: un ministre français à Rome en mission d'apaisement

Rome - Le ministre français des Comptes publics Gerald Darmanin s'est rendu lundi à Rome pour relancer la coopération après le couac provoqué par l'irruption de douaniers français dans un local utilisé par des ONG à Bardonecchia dans le nord-ouest de l'Italie.Le ministre français a notamment rencontré lundi les ministres de l'Economie Pier Carlo Padoan et de l'Intérieur Marco Minniti, ont confirmé les médias italiens. Mais cette visite d'apaisement du ministre français n'a donné lieu à aucun communiqué officiel italien ou français.Selon les médias italiens, le haut fonctionnaire italien chargé de l'immigration et de la police des frontières était également présent à la rencontre entre MM. Minniti et Darmarin, qui auraient convenu de la nécessité de remettre à plat des accords policiers bilatéraux conclus dans les années 90."Deux objets sont à l'ordre du jour: effacer l'incident regrettable qui a eu lieu fin mars à la frontière à Bardonecchia pour remettre à plat la coopération douanière et reprendre dans de bonnes conditions. Le deuxième objet concerne son ministère, sur les enjeux de la réforme de l'Etat en France et en Italie et sur la coopération économique entre les deux pays", avait précisé lundi matin le cabinet de M. Darmanin avant ces rencontres.Le 30 mars, cinq douaniers français étaient entrés dans un local à Bardonecchia mis à disposition de plusieurs ONG d'aide aux migrants pour soumettre un Nigérian repéré dans un train à un dépistage urinaire de drogue.L'incident avait provoqué un tollé en Italie: le ministère des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur de France à Rome.Le parquet de Turin (nord) a ouvert un information judiciaire pour "violation de domicile" et "perquisition illégale" et délivré une commission rogatoire pour que les douaniers soient identifiés et interrogés."Il s'agit d'un incident malheureux, né d'un malentendu entre les douaniers français et les chemins de fer italiens", avait assuré M. Darmanin dans la presse italienne.Selon la France, le contrôle a été fait en application d'accords de 1990, dans un local de la gare italienne longtemps mis à la disposition des douaniers français effectuant des contrôles à bord des trains entre Bardonecchia et Modane (France).(©AFP / 16 avril 2018 20h29)