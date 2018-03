Coucher de soleil au Taj Mahal pour Macron en Inde

Le président français Emmanuel Macron a assisté dimanche à un flamboyant coucher de soleil sur le Taj Mahal, l'une des images marquantes de sa visite d'État de trois jours en Inde.Un soleil qui est au cœur du voyage du chef de l'État dans ce pays d'Asie du Sud, à travers l'accent mis sur la promotion de l'énergie solaire. Emmanuel Macron a coprésidé dans la matinée le sommet fondateur de l'Alliance solaire internationale et inaugurera lundi une centrale de panneaux photovoltaïques.S'échappant des rencontres officielles, le président de la République et son épouse Brigitte se sont offerts en fin d'après-midi une escapade romantique au Taj Mahal, emblématique mausolée moghol de marbre blanc et ode à l'amour, situé à 170 kilomètres au sud de la capitale New Delhi.Emmanuel Macron est tombé sous le charme de ce lieu "absolument magnifique". Le Taj Mahal "dit beaucoup de l'âme humaine, des grandes douleurs, d'une civilisation qui s'est déployée de l'Inde à la Mongolie, de la Chine à la Turquie", a-t-il déclaré.Comme pour toutes les visites de dignitaires étrangers, ce monument du XVIIe siècle construit par l'empereur Shah Jahan était pour l'occasion fermé au public. Le site était désert, magnifié par une rasante lumière dorée de fin d'après-midi."La force de l'Inde tient et tiendra dans sa capacité à marier ses religions et ses civilisations", a souligné le chef de l'État.En effet, le Taj Mahal a subi ces derniers mois les foudres d'une frange des nationalistes hindous, qui renient cette construction à la mémoire de la femme de l'empereur morte en couches. Une controverse qui s'inscrit dans une remise en cause plus générale ces temps-ci en Inde de l'héritage musulman du pays."Vous prenez le Taj Mahal dans la figure, on est totalement impressionné", s'est enthousiasmée Brigitte Macron. "C'est une certaine idée du beau et de la perfection."Au deuxième jour de sa visite en Inde, M. Macron a appelé à la mobilisation pour aider les pays les plus pauvres à mieux profiter de l'énergie solaire en suivant l'exemple de l'Inde.Le géant démographique d'Asie du Sud, troisième pollueur de la planète, veut en effet multiplier sa production solaire par 25 en sept ans, pour la porter à 100 gigawatts (GW) en 2022.M. Macron s'est joint dimanche à une vingtaine de dirigeants venus d'Asie, d'Afrique ou d'Océanie pour lancer officiellement l'Alliance solaire internationale (Asi), une coalition issue de la COP21."Nous devons lever tous les obstacles et changer d'échelle" pour développer l'énergie solaire, a-t-il lancé à l'ouverture du sommet de l'Asi à New Delhi, qu'il coprésidait avec le Premier ministre indien Narendra Modi.Les questions d'énergie occupent une place importante dans cette visite. Les deux dirigeants inaugureront lundi une centrale solaire de 100 MW à Mirzapur, près de Varanasi (Bénarès), construite par le groupe français Engie.Samedi, ils avaient évoqué le délicat projet de construction d'une centrale nucléaire de six réacteurs de type EPR par le groupe français EDF à Jaitapur, sur la côte sud-ouest de l'Inde. La délégation française s'est félicitée d'une "avancée majeure" de ce dossier en discussion depuis une décennie et espère que les travaux pourront débuter fin 2018 pour cette "plus grande centrale nucléaire du monde".En lançant l'Alliance solaire, Paris et New Delhi se présentent en pointe de la lutte contre le réchauffement climatique, en particulier après l'annonce du retrait des États-Unis de Donald Trump de l'accord de Paris de 2015.L'Asi veut offrir l'"écosystème" rassemblant les solutions technologiques, les ressources financières et les capacités de production de masse pour les 121 pays situés entre les tropiques du Cancer, a expliqué M. Modi.L'objectif de l'Asi est de mobiliser 1.000 milliards de dollars pour développer 1 TW (térawatt) d'énergie solaire en 2030.L'effort français s'élèvera à un milliard d'euros de prêts et de dons d'ici à 2022, a annoncé M. Macron.Avant son aller-retour éclair à Agra, le président de la République s'est par ailleurs adressé à la communauté française expatriée, à laquelle il a assuré qu'il allait "continuer à réformer en profondeur le pays". "Ça ne s'arrêtera ni demain, ni après-demain, ni dans les trois prochains mois", a-t-il précisé.Le chef de l'État s'est également entretenu avec Rahul Gandhi, président du Parti du Congrès (opposition) et héritier de la célèbre dynastie politique indienne.Les deux hommes ont notamment évoqué la polémique soulevée par le Congrès autour du coût des 36 avions de chasse Rafale achetés par New Delhi en septembre 2016, a indiqué l'Élysée(©AFP / 11 mars 2018 15h38)