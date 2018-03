Coupe du monde de football: l'ambassadeur russe garantit la "totale sécurité" des fans britanniques

Londres - L'ambassadeur russe au Royaume-Uni a promis jeudi que les supporteurs britanniques qui se rendront à la Coupe du monde de football en Russie cet été (14 juin-15 juillet) seront "en totale sécurité", au lendemain des inquiétudes exprimées par Londres."Tous les fans seront en sécurité, toutes les mesures nécessaires sont prises", a déclaré Alexandre Iakovenko lors d'une conférence de presse à Londres, en pleine crise diplomatique entre les deux pays."Je suis sûre qu'il y aura une sécurité totale et par ailleurs il n'y aura pas besoin de visa", a-t-il ajouté.Londres, qui accuse Moscou d'être responsable de l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), a expulsé 23 diplomates russes, présentés comme des agents du renseignement "non déclarés". Moscou a fait de même avec des diplomates britanniques.Mercredi, le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson avait demandé des assurances de Moscou concernant la sécurité des supporteurs britanniques."Il appartient aux Russes de garantir la sécurité des supporteurs anglais qui iront en Russie. C'est leur devoir, selon le contrat de la Fifa, de faire attention à tous les fans", a-t-il dit.Le chef de la diplomatie britannique avait aussi jugé "juste" de comparer la Coupe du monde de football en Russie avec les jeux Olympiques de Berlin en 1936 sous Hitler, estimant que le président russe Vladimir Poutine allait utiliser la Coupe du monde "comme Hitler a utilisé les jeux Olympiques de 1936"."Personne n'a le droit d'insulter le peuple russe qui a vaincu les nazis", a réagi jeudi Alexandre Iakovenko.Plus tôt, le Kremlin avait dénoncé des propos "dégoûtants, insultants et inacceptables".(©AFP / 22 mars 2018 12h58)