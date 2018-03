Coupure d'électricité à Amsterdam: tramways à l'arrêt, musées fermés

Les tramways étaient à l'arrêt et des musées fermés à Amsterdam vendredi suite à une coupure d'électricité massive, a annoncé le fournisseur d'énergie néerlandais.Cette coupure dans le centre-ville est survenue vers 11H00 (10H00 GMT) suite à l'endommagement d'un câble lors de fouilles dans le sud d'Amsterdam, précise le fournisseur Liander sur son site internet."Quelque 28.000 foyers sont privés d'électricité", selon la même source.Peu après l'accident, le musée Rijksmuseum qui expose notamment le chef d'oeuvre de Rembrandt La Ronde de nuit a été évacué et restait fermé dans l'après-midi tout comme le musée Alard Pierson voisin, selon la télévision publique NOS.Le musée Van Gogh et le musée d'art moderne Stedelijk restaient toutefois ouverts.Des techniciens de Liander sont à l'oeuvre pour rétablir le courant, "mais nous ne pouvons pas dire combien de temps cela pourrait prendre", souligne le fournisseur d'électricité.Quelque 17 millions de touristes par an viennent profiter des canaux et des musées d'Amsterdam ainsi que de son quartier rouge.(©AFP / 09 mars 2018 16h27)