Crash d'avion en Iran: l'amélioration météo donne espoir de retrouver l'épave

Les recherches ont repris pour le troisième jour consécutif en Iran pour retrouver l'épave d'un avion de ligne qui s'est écrasé dimanche avec 66 personnes à bord dans une zone montagneuse, l'amélioration météorologique donnant davantage d'espoir aux secouristes."Les bonnes conditions météo, avec un ciel dégagé et moins de vent, font que la visibilité est meilleure pour les recherches", a déclaré le porte-parole des services de secours, Mojtaba Khaledi, à l'agence de presse iranienne IRNA.Un avion ATR de la compagnie iranienne Aseman Airlines qui effectuait une liaison entre Téhéran et la ville de Yasouj, dans le sud-ouest du pays, s'est écrasé dimanche dans les monts Zagros pendant une tempête de neige.Les importantes chutes de neige ont compliqué les recherches et la carcasse de l'appareil n'a toujours pas été localisée malgré la mobilisation de 60 hélicoptères lundi. Les 66 passagers et membres d'équipage à bord sont présumés morts."En raison des falaises, des vallées et des hautes montagnes, les recherches sont très difficiles pour les équipes au sol", a souligné M. Khaledi."Le seul moyen possible de retrouver la trace de l'avion est une recherche aérienne", a-t-il ajouté.Selon ce porte-parole, il existe "des preuves concrètes et des témoignages" indiquant que l'avion volait trop bas pour avoir passé les monts Dena --plus de 4.000 mètres d'altitude-- où les recherches se concentrent.L'avion, un ATR 72 était en service depuis 1993.(©AFP / 20 février 2018 08h22)