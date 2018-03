Crash d'un avion bangladais près de Katmandou: au moins 40 morts

Un avion de la compagnie bangladaise US-Bangla Airlines en provenance de Dacca s'est écrasé lundi, avec 71 personnes à bord, près de l'aéroport de Katmandou, faisant au moins 40 morts et 23 blessés, ont annoncé les autorités."Trente et une personnes sont mortes sur le coup et neuf autres dans deux hôpitaux de Katmandou", a déclaré à l'AFP Manoj Neupane, porte-parole de la police, précisant que 23 autres personnes avaient été blessées.L'avion, qui transportait 67 passagers et quatre membres d'équipage a chuté sur un terrain de football près de l'unique aéroport international du pays.Parmi les passagers figuraient 33 Népalais, 32 Bangladais, 1 Chinois et 1 Maldivien, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie aérienne, Kamrul Islam.Les causes de l'accident n'étaient pas immédiatement déterminées mais selon un communiqué des autorités aéroportuaires l'avion était "hors de contrôle" peu avant l'atterrissage.Selon des témoins oculaires, l'avion s'est écrasé en effectuant une deuxième tentative d'atterrissage.Des photos montraient l'épave incendiée que des sauveteurs ont dû découper à la recherche des victimes.Selon le porte-parole de l'armée Gokul Bhandaree, dorénavant "les chances de retrouver quiconque vivant sont minces car l'avion a été sévèrement brûlé".Des panaches de fumée pouvaient être vus s'élevant du terrain de football où l'appareil s'est écrasé.Des images en direct postées sur Facebook montraient la colonne de fumée noire s'élevant derrière la piste d'atterrissage, où un autre appareil était en attente.Des véhicules des services d'urgence semblaient foncer dans la fumée tandis que des témoins de l'accident filmaient la scène avec leur téléphone portable.L'appareil était un Bombardier Dash 8 Q400 turbopropulseur, a précisé à l'AFP Mahbubur Rahman du ministère de l'Aviation civile.L'avion était vieux de 17 ans, selon le site basé en Suède de suivi des vols en temps réel Flightradar24.L'aéroport de Katmandou a rouvert après avoir été brièvement fermé après l'accident avec des vols à l'arrivée qui ont dû être déroutés.Le Népal a subi plusieurs catastrophes aériennes ces dernières années, qui ont porté des coups sévères à son industrie du tourisme.La plupart de ces accidents ont été imputés à l'inexpérience des pilotes ainsi qu'à des problèmes de maintenance et de gestion.En février 2016, un Twin Otter de la compagnie aérienne Tara Air s'était écrasé dans le district reculé de Myagdi, dans l'Himalaya, à environ 4.900 mètres d'altitude, tuant les 23 passagers et membres d'équipage à bord.US-Bangla Airlines est une compagnie privée lancée en juillet 2014 dont le premier vol international fut à destination de Katmandou en mai 2016. La compagnie opère des vols à destination de l'Asie du Sud et du Sud-Est ainsi que du Moyen-Orient.(©AFP / 12 mars 2018 13h12)