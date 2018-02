Crash d'un avion en Russie: des enfants, une fiancée, un ex-pilote

Le crash d'un avion de ligne dimanche près de Moscou a causé la mort des 71 personnes à bord. Parmi eux se trouvaient une chanteuse, trois étrangers, des enfants, et un ancien pilote, d'après la liste des passagers publiée lundi par les autorités russes.Née à Novossibirsk, en Sibérie, Daria Tolmassova, 22 ans, était de retour de Thaïlande. Elle venait d'y passer des vacances avec les parents de son fiancé, Sergueï Iliine, joueur de hockey du club Admiral Vladivostok, d'après le site d'information local oural56.ru.Après avoir fait escale à Moscou, elle avait embarqué sur le biréacteur Antonov An-148 de la compagnie Saratov Airlines, à destination d'Orsk, une ville de l'Oural à la frontière du Kazakhstan, où l'attendait son fiancé avec qui elle s'apprêtait à se marier.Chanteuse de musique électronique, Ouliana Son venait de faire ses débuts sur la scène musicale, en sortant son premier album "Drogue". Âgée de 27 ans, elle faisait ses études à l'université du Gaz et du Pétrole à Moscou. "Apprenez à apprécier ce que vous possédez", avait-elle écrit vendredi sur le réseau social Vkontakte."Elle était bonne et radieuse, c'est une grande tragédie", a écrit à l'AFP l'un de ses amis, Denis Abdrakhimov.Natalia Mechtcheriakova, qui rentrait également à Orsk après un séjour à Moscou, était la mère de trois filles âgées de 20, 19 et 5 ans. Dans une vidéo poignante relayées par les médias locaux, l'aînée a dit craindre que les autorités ne leur prennent la garde de la cadette.Fils unique, Ilia Poletaïev avait participé à un concours d'étudiants à Moscou. Peu avant de quitter la capitale, l'adolescent de 17 ans a envoyé à ses camarades de classe une photo de lui tout sourire. Elle était exposée lundi à l'entrée de son école à Orsk, avec un bouquet d'œillets rouges et une bougie, selon des images publiées par le site d'informations orsk.ru.Un ingénieur de la raffinerie d'Orsk Vladimir Normantovitch ainsi que son fils Alexandre, à la tête d'un département de l'entreprise, ont été tués dans le crash, a annoncé sur son site la raffinerie.Âgé de 79 ans, Boris Karmaleïev était un ancien pilote. Il était aussi professeur à l'Université d'aviation civile de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.Maksim Kolomeïtsev devait être dans l'avion, mais il a annulé son billet quelques jours avant le départ: cet habitant de Sotchi, station balnéaire au bord de la mer Noire, était lui aussi sur la liste du vol pour Orsk."Je voulais rejoindre ma famille pour fêter mon 37e anniversaire", raconte-t-il à l'agence Tass. Mais le retard de livraison d'une voiture qu'il espérait récupérer à Orsk par la même occasion l'aura fait changer d'avis.Fils du directeur d'une entreprise minière à Gaï, à 30 km d'Orsk, Ilia Stavskii n'aura pas eu cette chance: il fêtait ses 33 ans dimanche, jour de la catastrophe aérienne.(©AFP / 12 février 2018 17h16)