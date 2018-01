Crash d'un hélicoptère militaire russe en Syrie: deux morts

Un hélicoptère militaire russe s'est écrasé en Syrie à la veille du Nouvel An, tuant les deux pilotes, en raison d'un problème technique, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.Le Mi-24 faisait route vers Hama dans le nord-ouest de la Syrie et aucun coup de feu n'a été tiré depuis le sol, selon le ministère cité par des agences."Les deux pilotes sont morts lors d'un atterrissage en catastrophe à 15 km de la base aérienne", indique le ministère précisant qu'un technicien a été blessé et transféré sur une autre base aérienne pour être soigné.L'ONG Conflict Intelligence Team (CIT), suivie par de nombreux internautes, a cité un message posté sur le forum spécialisé Forumavia selon lequel l'hélicoptère avait heurté des lignes électriques et s'était écrasé alors qu'il escortait un convoi.Ce message ne précisait pas si l'hélicoptère escortait un convoi humanitaire ou une unité de combat. Le ministère de la Défense n'a pas fourni de précisions supplémentaires.La Russie s'est impliquée depuis septembre 2015 dans le conflit en Syrie avec une campagne aérienne pour soutenir le régime de Bachar al-Assad.Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé en décembre dernier que la Russie avait achevé le retrait partiel de ses troupes sur ordre du président Vladimir Poutine conformément à l'annonce de ce dernier le 11 décembre.L'armée russe a amorcé le 12 décembre ce retrait partiel après deux ans d'intervention.La Russie va maintenir en Syrie son Centre de réconciliation des belligérants, trois bataillons de police militaire, ainsi que la base aérienne de Hmeimim et la base militaire navale de Tartous, avait précisé M. Choïgou.Parallèlement, Moscou a reconnu ces derniers mois que ses forces spéciales étaient actives sur le terrain dans l'offensive contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).(©AFP / 03 janvier 2018 12h30)