Crash d'un petit avion au Costa Rica, 12 morts dont 10 étrangers (officiel)

San José - Un petit avion s'est écrasé au Costa Rica dimanche et les 12 personnes à bord ont été tuées, parmi lesquelles dix touristes étrangers, a annoncé le ministère de la Sécurité publique."C'est un avion privé avec 10 passagers étrangers et deux membres d'équipage locaux", a indiqué dans une déclaration le ministère de la Sécurité publique.L'appareil, un monomoteur Cessna 208 Caravan, s'est écrasé dans une région montagneuse près de Punta Islita, une cité balnéaire sur le Pacifique, a précisé un porte-parole du ministère, Carlos Hidalgo, sur sa page Facebook.Ce porte-parole a publié des images du site du crash, avec des morceaux de l'épave en feu.L'ambassade américaine a indiqué avoir connaissance de l'accident et était en train "de vérifier s'il y avait des citoyens américains à bord".(©AFP / 31 décembre 2017 21h53)