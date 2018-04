Crash de Smolensk: le président polonais appelle Moscou à restituer l'épave

Varsovie - Le président polonais Andrzej Duda a appelé mardi Moscou à restituer l'épave de l'avion présidentiel polonais Tupolev 154 dont le crash le 10 avril 2010 à Smolensk (est de la Russie) avait causé la mort du président Lech Kaczynski et des 95 autres occupants."L'épave de l'avion, la pièce à conviction la plus importante, se trouve toujours en Russie et les autorités russes ne veulent pas la restituer, ce qui est à mon sens illégal car l'avion appartient à la Pologne", a déclaré le président Duda après avoir déposé une gerbe sur la tombe du président Kaczynski dans la crypte du château royal de Wawel, à Cracovie (sud)."L'avion est de fabrication russe mais il appartient à la Pologne. Un bien appartenant à la Pologne doit retourner en Pologne. On peut juste se poser la question de savoir pourquoi la Russie ne veut pas restituer l'épave", a-t-il ajouté, laissant entendre que la thèse d'un attentat russe contre le président Kaczynski n'était pas exclue à ses yeux.Le parti Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski, frère jumeau du président défunt, prône la thèse d'une explosion, supposition qui avait été exclue par la commission d'enquête précédente, mise en place par le gouvernement du libéral Donald Tusk et qui avait attribué l'accident aux mauvaises conditions météorologiques.La Russie refuse de rendre l'épave, réclamée depuis des années par Varsovie, affirmant qu'elle pourra le faire seulement après avoir terminé sa propre enquête.D'importantes cérémonies se sont tenues mardi à travers tout le pays à l'occasion du huitième anniversaire du crash, considéré par les conservateurs au pouvoir et une partie des Polonais comme le plus grand drame dans l'histoire de l'après-guerre."Enfin ce jour que nous avons tant attendu est arrivé", a déclaré Jaroslaw Kaczynski en inaugurant avec d'autres familles des victimes le monument aux victimes de Smolensk sur la place Pilsudski à Varsovie où se trouve la Tombe du soldat inconnu.Le chef du PiS, qui dans le passé s'en était pris à la Russie et à la responsabilité politique des libéraux polonais, s'est abstenu de faire allusion à la thèse d'un attentat."Ce monument, pas plus que le futur monument à Lech Kaczynski (qui sera érigé en novembre - NDLR), n'est dirigé contre personne. Nous voulons l'unité des Polonais, autour du bien et non autour du mal. Nous voulons une Pologne forte, juste, une Pologne digne", a déclaré Kaczynski.Son discours était acclamé par ses partisans et hué de loin par des contre-manifestants du Comité de défense de la démocratie KOD, tenus à l'écart par d'importantes forces de police.Mercredi, la sous-commission créée sous l'égide de l'ancien ministre de la Défense Antoni Macierewicz, principal promoteur de la thèse de l'attentat, doit rendre ses premières conclusions sur les causes de la catastrophe de Smolensk.Selon un sondage publié mardi par le journal Super Express, 20% des Polonais croient à la thèse d'un attentat, contre 57% qui n'y croient pas, 23% n'ayant pas d'avis sur la question.L'avion transportait le président Kaczynski et des dizaines de hauts responsables de l'État qui devaient assister à Katyn, près de Smolensk, à une cérémonie en hommage aux milliers d'officiers polonais tués par la police politique de Staline en 1940.(©AFP / 10 avril 2018 15h58)