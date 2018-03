Crealogix multiplie par deux son bénéfice net au terme du 1er semestre 2017/18

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Crealogix a connu un fort développement en Allemagne au premier semestre de l'exercice 2017/18, clos fin décembre. Le groupe zurichois a nettement amélioré son chiffre d'affaires et le bénéfice. La croissance devrait rester supérieure à 10% pour l'année comptable en cours.Le profit net a été multiplié par plus que deux à 1,6 mio CHF, indique mardi Crealogix. Au premier semestre 2016/17, cet indicateur avait atteint 0,7 mio.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 4,4 mio CHF, en hausse de 5,8% sur douze mois. La marge afférente a atteint 11%, en recul de 1 point de pourcentage.Le chiffre d'affaires a gonflé de 10,9% à 39,7 mio CHF. En monnaies locales, la croissance s'est élevée à 8%, selon le communiqué. Crealogix affirme avoir enregistré une forte croissance en Allemagne, alors que les activités sont restées stables en Suisse.Le rachat d'Innofis en janvier permet désormais au développeur de logiciels d'investir un nouveau marché, à savoir le Moyen-Orient.Pour l'exercice 2017/18 dans son ensemble, le groupe confirme ses objectifs. Il table toujours sur une croissance des ventes de 15%, acquisition comprises, et une marge Ebitda de plus de 10%.A moyen terme, la progression des ventes devrait atteindre 20%, avec une contribution de 70% des activités suisses aux recettes. La marge Ebitda est attendue supérieure à 15%.fr/al(AWP / 20.03.2018 07h50)