Crealogix: recul du bénéfice net annuel

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Crealogix a vu son bénéfice net annuel se contracter de 35,7% à 0,9 million de francs sur l'exercice décalé 2017/2018, clos fin juin. La direction a également confirmé ses objectifs à moyen terme.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a reculé de 4,1% à 7 millions de francs et la marge afférente a baissé de 1,7 point de pourcentage sur un an à 8,1%. Le chiffre d'affaires a par contre bondi de 16,4% à 87,1 millions, a précisé Crealogix mardi dans un communiqué.Le groupe zurichois a par ailleurs confirmé ses objectifs à moyen terme d'une croissance des ventes annuelle supérieure à 20% et une marge Ebitda de 15%.Le résultats annuels détaillés seront dévoilés le 18 septembre.al/(AWP / 31.07.2018 20h00)