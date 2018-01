Crealogix s'empare d'Innofis et se renforce au Moyen-Orient

Zurich (awp) - Crealogix va racheter la totalité de la société catalane Innofis, spécialisée dans les services numériques aux banques et active au Moyen-Orient. Grâce à cette acquisition, le développeur zurichois de logiciels bancaires va élargir sa base de clients et entrera sur de nouveaux marchés où la demande et le potentiel de croissance s'avèrent importants, indique-t-il mardi.Le prix de l'opération n'est pas précisé. Innofis est très rentable et génère annuellement un chiffre d'affaires de 10 mio CHF avec une croissance à deux chiffres de pourcentage, explique le communiqué.La société basée à Barcelone compte parmi ses clients les plus grandes banques du Moyen-Orient, à l'instar de NCB (National Commercial Bank) ou le groupe Al Rajhi Banking.L'ensemble du personnel d'Innofis, soit plus de 120 personnes, sera intégré à Crealogix. La direction actuelle restera en place.fr/al(AWP / 09.01.2018 07h50)