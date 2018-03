Crealogix va coter ses nouvelles actions jeudi

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Crealogix va mettre en circulation de nouvelles actions à la Bourse suisse ce jeudi. Les titres proviennent d'une augmentation de capital réalisée mardi afin de financer la reprise de l'espagnol Innofis, rappelle mercredi le groupe zurichois.Au terme de l'acquisition, le fondateur et directeur général (CEO) d'Innofis David Moreno sera érigé au rang d'actionnaire important, avec une participation de 10% dans le capital-actions de Crealogix. M. Moreno va intégrer la direction du groupe.L'annonce de rachat de la société espagnole, spécialisée dans les prestations numériques destinées aux banques, remonte au mois de janvier. Le prix de vente fait l'objet d'un clause de confidentialité. Innofis emploie quelque 120 personnes et génère un chiffre d'affaires de plus de 10 mio CHF.tp/rw/fr/rp(AWP / 28.03.2018 08h30)