Création d'une Agence de l'innovation de défense, dotée de 100 M EUR par an (Parly)

DASSAULT AVIATION

Saint-Cloud (France) - La ministre des Armées Florence Parly a annoncé vendredi la création d'une Agence de l'innovation de défense, dotée de d'un budget de 100 millions d'euros et de compétences en matière d'intelligence artificielle, avec le recrutement rapide de 50 experts dans le domaine."Nous allons créer une agence de l'innovation au sein du ministère des armées", a déclaré la ministre lors d'une visite chez Dassault Aviation à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) autour du développement d'applications d'intelligence artificielle pour l'aviation de combat du futur.Cette agence sera effective cette année, a-t-elle précisé.Elle sera dotée d'"un budget qui va représenter 100 millions d'euros par an si l'on agrège l'ensemble des moyens", a ajouté la ministre. Elle bénéficiera également de moyens intellectuels et humains. "Ce sont des compétences rares qu'il va nous falloir rechercher, et donc notre objectif est de nous doter de 50 experts très rapidement dans le domaine de l'intelligence artificielle", a expliqué Florence Parly."Différentes initiatives ont été prises récemment, qui petit à petit, constituent une politique qui se structure (et qui) autour de la DGA (Direction générale de l'armement, ndlr), d'un ensemble plus large que la DGA, qui associera très étroitement les utilisateurs que sont les armées à travers leurs états-majors, (et) va donc fédérer les projets d'innovation", a détaillé Mme Parly.La ministre des Armées présentait sa feuille de route en matière d'intelligence artificielle et d'innovation à l'occasion du lancement d'une étude baptisée "Man Machine Teaming"(MMT, collaboration homme-machine, ndlr), "qui vise à développer l'intelligence artificielle pour l'aviation de combat", lors de cette visite chez le constructeur de l'avion de combat Rafale.dlm/tq/eb(©AFP / 16 mars 2018 17h17)