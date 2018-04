Créations d'entreprises stables sur le premier trimestre 2018

Zurich (awp) - Le nombre d'inscriptions dans les registres du commerce helvétiques sur le premier trimestre 2018 s'est élevé à 11'055, contre 11'021 sur la même période l'an dernier, selon le relevé effectué par Creditreform et publié mercredi. L'association helvétique de créanciers en conclut que selon toute vraisemblance, l'exercice 2018 se terminera comme le précédent sur le recensement de quelque 43'000 nouvelles entreprises.Les cantons de Zoug et de Genève ont essuyé une tendance haussière, à l'inverse des cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Vaud et Thurgovie. Zurich, le Valais et Saint-Gall ont affiché une certaine stabilité.Si le nombre créations d'entreprises s'est avéré stable, celui des dissolutions a reculé de 1,6% à 7413, portant la croissance totale à 4,4% ou 3642 nouvelles entreprises sur les trois premiers mois de l'année.Les ouvertures de procédures de mises en faillite d'entreprises ont reculé dans l'ensemble de 4,6% pour atteindre 1677. Le recul a été plus marqué pour les défauts d'organisation (-8,5%) que pour les cas d'insolvabilité (-2,9%).jh/ol(AWP / 11.04.2018 09h20)