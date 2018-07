Credit Suisse double son bénéfice au deuxième trimestre

Zurich (awp) - Credit Suisse a connu une forte poussée de ses résultats au deuxième trimestre 2018. La grande banque a dégagé un bénéfice net plus que doublé en rythme annuel, à 647 millions de francs, indique-t-elle mardi."Nous avons de nouveau enregistré une très bonne performance au deuxième trimestre", a déclaré Tidjane Thiam, directeur général, cité dans le communiqué.Le produit d'exploitation s'est étoffé de 7% à 5,60 milliards de francs. Le numéro un bancaire helvétique, en pleine restructuration, a allégé ses charges de 2% à 4,47 milliards. Le bénéfice avant impôts s'est établi à 1,05 milliards, ce qui représente un bond de 81%.Les bénéfice net, le chiffre d'affaires et les charges d'exploitation ont dépassé les attentes des analystes.Les provisions pour pertes de crédit ont fondu de 11% à 73 millions de francs.Dans la gestion de fortune, nouvelle priorité stratégique de Credit Suisse, les entrées nettes d'argent se sont élevées à 15,4 milliards de francs, contre 12,1 milliards pour la même période de 2017. La masse sous gestion s'est établie à 1398,4 milliards.En termes de capitalisation, le ratio de fonds propres durs (CET1, totalement appliqué) a reculé d'un point de pourcentage sur trois mois, à 12,8%.En termes de perspectives, le groupe bancaire zurichois détecte des incertitudes géopolitiques et des tensions commerciales qui pourraient avoir des conséquences négatives sur les activités les plus dépendantes du marché.fr/jh(AWP / 31.07.2018 07h53)