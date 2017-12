Credit Suisse en recul après une dépréciation de 2,3 mrd CHF

(cours de Bourse actualisé, ajoute commentaires CS et contexte)Zurich (awp) - L'action Credit Suisse reculait nettement mercredi, après avoir dévoilé vendredi soir une dépréciation de 2,3 mrd CHF consécutive à l'adoption de la réforme fiscale aux Etats-Unis. L'abaissement du taux d'imposition sur les sociétés de 35% à 21% contraint la banque à réduire la valeur de ses actifs d'impôts différés.Après avoir légèrement perdu ses gains dans la matinée, la nominative Credit Suisse accélérait la cadence dans l'après-midi. A 13h03, le titre abandonnait 1,0% à 17,65 CHF, se classant lanterne rouge dans un SMI en hausse de 0,22%.Dans son communiqué, la banque aux deux voiles avait qualifié ce montant, inscrit dans les comptes du quatrième trimestre, d'ajustement comptable ponctuel ayant un "impact minimal" sur ses fonds propres, tout en réaffirmant sa volonté d'améliorer le retour aux actionnaires, comme annoncé lors de la journée des investisseurs.Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est établi à 13,2% au troisième trimestre et doivent être supérieurs à 12,5% de 2018 à 2020.Credit Suisse entend aussi profiter de cette réforme fiscale, fer de lance du président américain Donald Trump, qui doit bénéficier à l'économie américaine et donc aussi à la banque aux deux voiles, notamment à sa banque d'affaires.Dans une note publiée mercredi, Javier Lodeiro de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime que la réforme fiscale étasunienne ne devrait pas affecter "l'excellente dynamique opérationnelle" de l'établissement et dit s'attendre à une dépréciation similaire chez le concurrent UBS.PLUS IMPORTANTE RÉFORME FISCALE DEPUIS REAGANL'expert relève qu'on ignore encore de combien la charge fiscale sera réduite au niveau du groupe, mais indique que son modèle de calcul comprend un taux de 28% à compter de l'exercice 2019. La recommandation d'achat du titre à "surpondérer" est reconduite.En soi, l'annonce de vendredi ne constitue pas une surprise. Début décembre, la banque avait estimé à 2,1 mrd CHF les coûts liés à la réforme fiscale américaine. Plus de détails concernant les effets de cette dernière devraient être communiqués lors de la publication des résultats annuels le 14 février.Vendredi, Donald Trump a promulgué la baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages précédemment adoptée par le Congrès. La réforme s'appliquera dès 2018.La réforme fiscale est la plus importante votée aux Etats-Unis depuis la refonte du code des impôts sous la présidence de Ronald Reagan en 1986. Elle prévoit 1500 mrd USD d'allégements fiscaux pour les particuliers et les entreprises.buc/al/rp(AWP / 27.12.2017 13h24)