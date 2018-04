Credit Suisse et Patrimonium coopèrent dans un fonds de crédit aux entreprises

Zurich (awp) - La grande banque Credit Suisse et le gestionnaire d'actifs Patrimonium Asset Management vont unir leurs forces dans un fonds spécialisé dans le crédit aux entreprise. Le "Private Debt Co-Investor Fund I" s'adresse aux investisseurs institutionnels.Credit Suisse a structuré ce véhicule de placement et va également y investir, indique un communiqué publié mercredi. Patrimonium gèrera le portefeuille du fonds.Le fonds se concentrera sur des prêts de premier rang octroyés à des entreprises bénéficiant d'un rating de crédit compris entre BB et B-.yr/ra/fr/jh(AWP / 04.04.2018 10h16)