Credit Suisse: le CEO Tidjane Thiam a vu son salaire reculer en 2017

(ajoute précisions sur la perte 2017 et sur assemblée générale)Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) de Credit Suisse, Tidjane Thiam, a empoché 9,7 mio CHF au titre de 2017, un montant en repli par rapport aux 10,2 mio de l'année précédente. La rémunération fixe a atteint 3,5 mio, selon les indications fournies vendredi dans le rapport annuel du groupe bancaire.A titre de comparaison, le CEO de l'autre grande banque suisse UBS, Sergi Ermotti, a perçu 14,2 mio CHF au titre de 2017.Le document précise que M. Thiam a continué à mener le groupe vers la croissance profitable, en réduisant les coûts et en améliorant le levier opérationnel du groupe. Le renforcement de la capitalisation de Credit Suisse est également citée comme justification du salaire du CEO.La banque aux deux voiles mène depuis l'arrivée de Tidjane Thiam en 2015 une restructuration visant à réduire les coûts et recentrer l'activité sur la gestion de fortune, au détriment de la banque d'affaires. Lundi, le patron de Credit Suisse a prédit un retour aux bénéfices pour 2018. L'année dernière, le groupe a subi une perte de 983 mio CHF.Les 12 membres de la direction ont perçu dans leur ensemble 69,9 mio CHF, bien moins que les 73,1 mio de 2016. La part variable de leur salaire avoisine les 41 mio.Le président Urs Rohner a reçu 4,27 mio CHF en jetons de présence. L'année dernière, il avait touché 3,98 mio. La compensation attribuée aux 12 membres du conseil d'administration a été portée à 11,46 mio CHF, à comparer aux 10,97 mio de 2016.Lors de l'assemblée du 27 avril, les actionnaires devront se prononcer sur une compensation totale de 12 mio CHF pour le conseil d'administration pour la période allant jusqu'à l'assemblée 2019. Un montant de 25,46 mio leur sera également soumis pour la rémunération du comité exécutif pour 2017, à titre rétroactif.Le conseil d'administration proposera par ailleurs un salaire fixe total de 31 mio pour la direction pour la période allant jusqu'à l'assemblée 2019. La rémunération variable à long terme liée à la performance pour 2018 est fixée à 58,5 mio CHF maximum, sous réserve du feu vert des actionnaires.fr/al(AWP / 23.03.2018 08h01)