Credit Suisse nomme deux nouveaux administrateurs

Zurich (awp) - Credit Suisse propose deux nouveaux membres pour intégrer le conseil d'administration avec Michael Klein et Ana Paula Pessoa. Les actionnaires devront se prononcer sur ces nominations lors de l'assemblée générale du 27 avril, a souligné la banque vendredi.M. Klein a une trentaine d'années d'expérience dans le secteur de la banque et des services financiers, tandis que Mme Pessoa a une expertise stratégique développée au cours de vingt ans de carrière dans la finance.Les nominations des deux nouveaux membres font suite au retrait de Richard Thornburgh, qui ne briguera pas de nouveau mandat.Si les actionnaires approuvent les nominations, Michael Klein et Ana Paula Pessoa rejoindront le conseil d'administration pour un mandat courant jusqu'à la prochaine assemblée générale, précise le communiqué.Le président Urs Rohner et tous les autres membres du conseil sont proposés pour une réélection.ol/al(AWP / 23.03.2018 07h21)