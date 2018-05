Credit Suisse noue un partenariat avec l'israélien aMoon

Zurich (awp) - La grande banque Credit Suisse a entamé une collaboration avec la société financière israélienne aMoon. Les clients du groupe zurichois, hors Canada et Etats-Unis, bénéficieront d'un "accès exclusif" au fonds aMoon II, dont les investissements s'élèvent à 250 millions de dollars, indique mercredi l'établissement aux deux voiles.Les détails financiers de ce partenariat ne sont pas divulgués dans le communiqué du numéro deux bancaire helvétique.Le véhicule de placement aMoon II se concentre sur les entreprises technologiques actives dans le domaine de la santé, notamment la santé numérique, les appareils médicaux et la biopharma.Le fonds sera à la portée de certains clients éligibles et les institutionnels. L'accord concerne aussi bien le groupe Credit Suisse que l'unité de gestion d'actifs de la grande banque.fr/buc(AWP / 16.05.2018 07h21)