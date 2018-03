Credit Suisse: recettes de Global Markets jusqu'ici comparables à 2017

Zurich (awp) - La division Global Markets (GM) de Credit Suisse a connu, jusqu'ici au 1er trimestre une évolution des recettes à peu près comparable à celle de l'an dernier en dollars. Cela représente un léger recul par rapport à la situation annoncée il y a six semaines, peut-on lire dans les documents de la présentation du directeur général (CEO) Tidjane Thiam lors d'une conférence organisée jeudi à Londres par Morgan Stanley.Après six semaines en 2018, Credit Suisse avait fait état, lors de la présentation des chiffres du 4e trimestre 2017, d'une évolution environ 10% supérieure à celle de l'an dernier. Les segments dérivés d'actions, produits titrisés et ITS ("International Trading Solutions") affichent une nette surperformance, avait alors indiqué la banque.Désormais, il est question de "solides" affaires avec les dérivés d'actions et les ITS. Les affaires d'émissions d'actions ont en revanche diminué en cours de trimestre par rapport à 2017 en raison d'une volatilité plus élevée. Quant aux recettes du segment Revenus fixes, elles sont restées stables. Les revenus nets en dollars se situent ainsi, jusqu'ici au 1er trimestre, dans le cadre des valeurs comparables l'an dernier.Les données dévoilées par la banque confirment par ailleurs les objectifs de bénéfices et celui d'économies de plus de 4,2 mrd CHF sur deux ans, dont 75% sont déjà atteints.uh/ra/rp/al(AWP / 22.03.2018 11h45)