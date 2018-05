Credit Suisse relève sa perspective pour Sika à "stable", Low A confirmé

Zurich (awp) - Les analystes de Credit Suisse ont relevé leur perspective pour le chimiste du bâtiment Sika à "stable", après "négatif", suite à l'accord trouvé avec la famille Burkard et le français Saint-Gobain en fin de semaine dernière qui met fin à près de trois années et demie de dispute. La note Low A est confirmée.Le premier avantage de la transaction annoncée - rachat de la holding des héritiers (SWH) par Saint-Gobain, qui en revend dans la foulée une partie à Sika - est que le groupe zougois ne court plus le risque d'être contrôlé par un de ses actionnaires minoritaires, qui est au demeurant un concurrent direct et présente un profil de crédit plus faible, soulignent les économistes de la banque aux deux voiles dans leur commentaire.Par ailleurs, Sika n'est selon eux pas plus vulnérable à une reprise par une autre entreprise malgré le changement dans la structure de l'actionnariat basé sur le principe "une action, un vote".En outre, la direction de Sika a désormais les coudées franches sur le plan opérationnel, en particulier pour ce qui est de la croissance par acquisition. Des acquisitions d'entreprises au chiffre d'affaires de 300-400 millions de francs ou plus peuvent désormais être envisagées.Les analystes de Credit Suisse rappellent à ce propos que les dirigeants du groupe ont indiqué que la famille Burkard s'était opposée à plusieurs transactions d'envergure, et que certains groupes ont dit vouloir attendre que la question de la propriété soit résolue avant de vendre à Sika.buc(AWP / 14.05.2018 16h39)