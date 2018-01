Credit Suisse: vers une nouvelle vague de licenciements

Zurich (awp) - Une nouvelle vague de licenciements s'annonce au Credit Suisse. C'est du moins ce que rapporte l'hebdomadaire Schweiz am Wochenende, qui précise que les collaborateurs concernés seront informés ces prochains jours. Le journal base ses affirmations sur plusieurs sources non spécifiées.Des collaborateurs âgés ont déjà été approchés avant les fêtes de Noël et on leur a demandé s'ils pourraient imaginer prendre une retraite anticipée cette année. Les collaborateurs de la grande banque peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à partir de 58 ans. L'institut paie à cet effet jusqu'à un an de salaire afin de pouvoir se séparer de ces collaborateurs.Dans une prise de position transmise à AWP, Credit Suisse a affirmé qu'il n'y a aucun nouveau plan ni de projets supplémentaires pour réduire encore les effectifs en Suisse. En octobre 2015, la banque avait indiqué prévoir de réduire ses effectifs de jusqu'à 1600 unités d'ici fin 2018. "Cet objectif est inchangé".hr/rp(AWP / 14.01.2018 16h16)