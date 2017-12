Criblé de dettes, le fondateur de LeEco sommé de rentrer en Chine

APPLE INC.

TESLA MOTORS

Pékin - Le flamboyant géant de l'internet chinois Jia Yueting, qui avait un temps affirmé que son entreprise LeEco était à même d'absorber Apple et Tesla, a été sommé de rentrer en Chine par les régulateurs financiers pour répondre des dettes colossales de son groupe.Le nom de Jia, dont on pense qu'il serait aux Etats-Unis en train de tenter de lancer à Los Angeles sa société de voitures électriques, a été rajouté à la liste noire des débiteurs en défaut de paiement ce mois-ci par la justice chinoise qui lui réclame des centaines de milions de dollars de prêts impayés.L'agence officielle d'informations Xinhua a indiqué que c'était la deuxième fois que les régulateurs lui ordonnaient de rentrer en Chine après qu'il a apparemment ignoré une première injonction.La section pékinoise de la Commission de régulation des marchés "vous ordonne de rentrer en Chine avant le 31 décembre 2017", pouvait-on lire lundi dans une note de la commission sur son site internet.S'il devait regagner la Chine, après que son nom a été porté sur la liste noire, Jia ne pourrait plus prendre l'avion, des trains à grande vitesse ou séjourner dans des hôtels de luxe. Il pourrait aussi être empêché de quitter la Chine.Le conglomérat en difficulté avait été fondé en 2004 par Jia en tant que plateforme de streaming video, mais il s'est ces dernières années lourdement endetté pour engager l'entreprise dans un éventail de nouvelles activités, allant des jeux au sport et aux voitures.Il s'était publiquement engagé à prendre le contrôle d'icônes américaines de la haute technologie et avait lancé l'année dernière à grands frais son entreprise dans la Silicon Valley.Mais à un moment donné, l'année dernière, il a emprunté quelque 1,8 milliard de dollars auprès des banques et des sociétés de courtage en garantissant ces sommes par ses parts dans la filiale de LeEco, Leshi Internet, selon des documents d'investisseurs dont l'AFP a pris connaissance.Leshi Internet a cessé toute transaction sur ses actions en avril.Il a aussi levé des millions auprès d'entreprises familiales dans le cadre d'accords financiers peu encadrés et investi l'argent dans des entreprises privées détenues par LeEco.Alors que les dettes s'accumulaient cet été, les médias d'Etat chinois se sont demandé si LeEco n'était pas une sorte de montage financier frauduleux.L'une des sociétés créancières a intenté un procès à Jia pour récupérer les impayés.La dernière injonction émise par la commission de régulation boursière chinoise contre M. Jia se fonde sur l'engagement pris par ce dernier en 2015 lorsqu'il a vendu de larges parts de Leshi Internet. Il avait alors promis de rembourser ses prêts."Jusqu'ici, vous n'avez toujours pas honoré votre promesse", a souligné le régulateur.Interrogé, un porte-parole de Leshi Internet s'est refusé à tout commentaire.rwm/dly-az/eb(©AFP / 27 décembre 2017 14h53)