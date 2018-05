Crise au Nicaragua: l'Eglise catholique convoque un dialogue national mercredi

La Conférence épiscopale du Nicaragua (CEN), qui joue le rôle de médiateur dans la crise secouant ce pays d'Amérique centrale, a annoncé lundi la convocation d'un dialogue national pour mercredi, après environ un mois de manifestations qui ont fait 53 morts."Après avoir entendu la clameur de la grande majorité de la société et conscients de la gravité de la situation que traverse le pays (...), nous annonçons l'ouverture (du dialogue) pour le mercredi 16 mai à 10 heures du matin", a déclaré le président de la CEN, le cardinal Leopoldo Brenes, au cours d'une conférence de presse.La CEN a appelé les parties à faire preuve de bonne volonté pour "que nous puissions arriver à un accord qui puisse se traduire par des actions concrètes".La contestation, qui a débuté le 18 avril après une réforme des retraites abandonnée depuis, dénonce la confiscation du pouvoir par le président Daniel Ortega, 72 ans, un ex-leader de la révolution sandiniste (1979) au pouvoir de 1979 à 1990 puis depuis 2007.Dans un premier geste d'apaisement, M. Ortega avait accepté vendredi deux conditions "préalables" posées par l'épiscopat à tout dialogue: la fin de la répression des manifestations et l'autorisation pour la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) d'enquêter sur les morts de manifestants.Les manifestations antigouvernementales se sont poursuivies et intensifiées durant le week end.(©AFP / 14 mai 2018 22h58)