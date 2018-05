UNICREDIT

Milan - La Bourse de Milan a fini mardi en recul de 2,65% à 21.351 points, signant la pire performance des places financières européennes, sur fond de crise politique en Italie.Le "spread", l'écart très scruté entre les taux allemand et italien à dix ans, a quant à lui bondi à 303 points, en hausse de 68 points sur la journée. En deux semaines, il a augmenté de quelque 170 points.De nouveau, les banques ont connu une séance difficile sur la place financière milanaise.Banco BPM a cédé 6,73% à 2,1 euros, Banca Generali 6,09% à 20,04 euros, UniCredit 5,61% à 13,97 euros, Bper Banca 5,04% à 4,087 euros, Ubi Banca 4,90% à 3,261 euros et Intesa Sanpaolo 4,09% à 2,448 euros.Mal en point également le géant italien de la défense et de l'aéronautique Leonardo (-5,39% à 8,316 euros) ou encore l'assureur Unipol (-4,97% à 3,652 euros).Seules quatre valeurs ont fini dans le vert ou à l'équilibre, dont le groupe d'exploration et d'ingénierie pétrolière Saipem (+3,22% à 3,618 euros).L'Italie est toujours dans l'attente de la composition du gouvernement que doit proposer Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire choisi par le président Sergio Mattarella après son veto sur un gouvernement populiste sans garantie de maintien dans la zone euro.M. Cottarelli a rendu compte mardi au chef de l'Etat sans que leur entretien aboutisse à la publication de la liste des ministres. Les deux hommes doivent se revoir mercredi matin.Il n'a cependant pratiquement aucune chance d'obtenir la confiance d'un Parlement dominé par les populistes eurosceptiques et devrait donc expédier les affaires courantes avant des élections en septembre ou octobre.Les marchés craignent que ces élections ne se traduisent par une montée en force des eurosceptiques, d'où les ventes massives de titres de dette.Mais plusieurs dirigeants du secteur bancaire italien ont appelé mardi les marchés au calme, assurant que les fondamentaux du pays étaient "solides"."C'est grave (...) et il n'y a pas de justifications, sinon émotives, à ce à quoi nous assistons aujourd'hui sur les marchés", a ainsi affirmé le gouverneur de la Banque d'Italie, Ignazio Visco.Le patron d'Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a de son côté souligné que les périodes d'"incertitude" généraient "les préoccupations de la part des investisseurs institutionnels" et donc un mouvement de ventes. Mais "franchement les fondamentaux du pays sont très solides", a-t-il affirmé."Dans ces périodes, il faut garder son calme" parce que "ce qui compte ce sont les fondamentaux" et "ce qui est en train de se passer sur les marchés est complètement déconnecté des fondamentaux de notre pays", a-t-il dit.cco/bds(©AFP / 29 mai 2018 16h10)